L'acclamato “Io mai niente con nessuno avevo fatto” arriva al Teatro Garage

Sabato 22 ottobre 2022, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Io mai niente con nessuno avevo fatto” di Joele Anastasi, una creazione di Vuccirìa Teatro, prodotto da Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini. Il titolo fa parte della Rassegna G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali, un progetto in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona dedicato ai nuovi scenari del teatro emergente, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia.

Lo spettacolo è ambientato in un paesino della Sicilia, a fine anni ‘80. Due cugini crescono come fratello e sorella e giocano per cancellare la solitudine ancestrale di una famiglia senza padri. Sono prede troppo vulnerabili senza nessuno che dia loro consapevolezze o difese: dietro le persiane è nascosto un paese che spia, giudica e non vive. Tentano di combattere il loro destino per sognare, lei di lasciare quell’isola che li culla e li affoga, lui di amare liberamente un uomo. Come in una tragedia antica va espiata la colpa di chi si ribella e il giovane puro è sporcato dallo spettro dell’Hiv. Lui che “mai niente con nessuno aveva fatto” s’infetta d’amore. Mentre tutti piangono la sua morte, il suo istinto alla vita esplode candido e redime il paese. “Io mai niente con nessuno avevo fatto” è la storia di Giovanni, incarnazione dell’ingenuità e della passione allo stato puro, dell’innocenza che supera tutte le barriere della conoscenza e dell’ignoranza: un pezzo unico di anima che dice tutto quello che pensa, che crede a tutto quello che gli viene detto. Giovanni è la forza e il coraggio di chi non riesce a vedere il mondo se non come uno spartito di note da danzare. L’istinto alla vita, alla sopravvivenza. Al di là della malattia. Al di là del male.

La drammaturgia e la regia sono firmate da Joele Anastasi, anche attore insieme a Enrico Sortino e Federica Carruba Toscano. Lo spettacolo è una produzione di Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini e una creazione di Vuccirìa Teatro. “Io mai niente con nessuno avevo fatto” arriva per la prima volta a Genova dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui il premio “Best show” al San Diego International Fringe Festival, “Miglior spettacolo”, “Migliore drammaturgia” a Joele Anastasi e “Miglior attore” a Enrico Sortino al Roma Fringe Festival e il Premio della critica al Festival Direction Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri.?

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447