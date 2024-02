Intrecci culturali, musicali ed artistici dal mondo nei nuovi percorsi Migrantour Genova

Un "viaggio" per il mondo restando “sotto casa”, per conoscere i tanti volti della città, accompagnati da cittadini di origine straniera per svelare storie, nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del mondo.

L’obbiettivo dei percorsi Migrantour, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, è incoraggiare la conoscenza e il rispetto per le differenze culturali e promuovere una nuova idea di turismo responsabile a km 0, per conoscere uno dei quartieri del Centro Storico di Genova, oggetto di rigenerazione urbana.

Ecco il calendario degli appuntamenti di marzo:

Sabato 2 marzo, alle ore 15:00 è la volta di un percorso denominato "Aspettando la primavera”, in cui si potranno scoprire le usanze legate all’arrivo della Primavera in diverse culture. Infatti, ogni paese ha tradizioni e date diverse rispetto l’inizio “canonico” della nuova stagione. Alcuni paesi, come la Romania, festeggiano il primo giorno di primavera in buon anticipo: il 1° marzo. È una festa molto sentita dai bambini, le cui origini affondano in antiche pratiche e credenze agricole: Marzo era il protettore dei campi e del bestiame, un dio che rappresentava la rinascita della natura.

Sabato 16 marzo alle ore 11:00 ritorna la passeggiata “MigrArte - Arte in citta?”, che condurrà i partecipanti alla scoperta dell’arte antica e contemporanea presente nei caruggi del centro storico. La partenza sarà in Piazza del Campo di fronte al museo viadelcampo29rosso, dedicato ai grandi cantautori genovesi. Durante il percorso si parlerà di musica e di migrazione, del tema della sostenibilità nell’arte e della lavorazione del tessuto nella tradizione africana. In prossimità della sopraelevata si parlerà del progetto “Walk the Line” e si ammirerà il murales “Orizzonti di speranze” dell’artista italo argentina Munù Actis Goretta. Ancora connessioni d’arte con l’antica tradizione ligure della lavorazione della ceramica e le maioliche di chiara influenza berbera. A conclusione della passeggiata, spazio al gusto con la degustazione di cibo messicano.

Sabato 23 marzo alle ore 15:00 ci sarà il percorso “From Brazil to Genova”, condotto da un’accompagnatrice di nazionalità brasiliana in uno dei territori del centro storico a forte migrazione, per vivere un “viaggio” ideale dal Brasile a Genova con gli occhi di una migrante. In un cammino tra mare e vicoli si racconteranno gli intrecci tra le due culture, scoprendo i volti e le storie delle persone che hanno messo radici nella nostra città.

Si parte in prossimità dell’uscita della metropolitana della Stazione Principe, di fronte alla Stazione Marittima, dove la Lanterna accoglie e orienta la visita migranda. In Via Prè le persone che vivono e gestiscono le attività commerciali del luogo parleranno di integrazione e sfide per la riqualificazione del quartiere. La vita animata dei vicoli accompagna la visita da piazza del Truogoli di Santa Brigida a Porta dei Vacca, fino alla famosa via del Campo, resa immortale dalla canzone di Fabrizio De André, la cui poetica è strettamente legata all’accoglienza e alla dignità degli ultimi e dei fragili; tanto amati dal prete di strada Don Andrea Gallo, che ha fatto dell’inclusione una propria missione di vita.

INFO

Costo delle passeggiate del 2 e del 23 marzo 10 € a partecipante; quelle del 17 febbraio e del 16 marzo prevedendo la degustazione hanno un costo di 15 € a partecipante.

Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone. Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280