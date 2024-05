Interpretazione della matematica nella cultura maya

Oggetto di questa conferenza è uno scorcio di storia del Messico preispanico che supera i tradizionali schemi di tipo archeologico, monumentale e antropologico per mettere in evidenza l'importante componente scientifica di quelle civiltà.

Lourdes Velázquez: Professoressa ordinaria presso il Centro Interdisciplinare per la Bioetica dell’Università Panamericana di Città del Messico. Ha ricoperto cariche internazionali quali la Vicepresidenza della Federazione Internazionale delle Società Filosofiche (FISP), della quale presiede tuttora la commissione per la Bioetica. Ha scritto libri, capitoli di libri, articoli e tenuto conferenze, corsi e seminari in diverse università e istituzioni accademiche, nazionali e internazionali.