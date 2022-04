International jazz evening con ospiti a sorpresa al Count Basie

In occasione della Giornata Internazionale del Jazz indetta dall’Unesco per il 30 Aprile, le principali realtà e associazioni jazzistiche genovesi si uniscono per dare vita ad una maratona di musica jazz che terminano con alcuni eventi sabato 30 aprile.

Presso il Count Basie Jazz Club avrà luogo l'International Jazz Evening, concerto in cui si esibirà il "Centro Jazz Ensemble", in collaborazione con "Centro Jazz Genova", con Susanna Massetti alla voce, Simone Dabusti alla tromba, Simone Cosso alla chitarra, Emanuele Valente al contrabbasso e Giorgio Griffa alla batteria. Parteciperanno alla serata anche altri musicisti, ospiti a sorpresa.

Ingresso libero, con Tessera ARCI.

Susanna Massetti - Voce

Simone Dabusti - Tromba

Simone Cosso - Chitarra

Emanuele Valente - Contrabbasso

Giorgio Griffa – Batteria