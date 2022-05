International Elmer’s Day a Castello D'Albertis

Il 28 maggio si celebra il giorno più colorato dell’anno, l’International Elmer’s Day, giornata dedicata al simpatico e variopinto elefantino, protagonista di tanti libri per bambini e simbolo di amicizia, uguaglianza e solidarietà. Il suo “papà” è DavidMcKee, uno dei maestri dell’illustrazione inglese, a cui è dedicata parte della mostra Utopia, inaugurata lo scorso 9 aprile nelle sale del Castello D’Albertis.

Doppio motivo per fare festa, quindi: per Elmer e per la proroga dell’esposizione fino al 2 luglio. Visto il grande successo, la Mostra internazionale di Illustratori contemporanei a cura dell’associazione Tapirulan vedrà protratto il suo periodo di permanenza, così da poter accogliere nuovi visitatori pronti a tuffarsi tra le opere che convergono nel titolo che trae ispirazione dall’opera Utopia di Thomas More.

Domenica 29 maggio, quindi, Castello De Albertis aprirà i battenti per un appuntamento tutto dedicato a bambini e famiglie.

A partire dalle 11.30, via all’incontro con gli autori premiati in occasione della 41^ edizione del Premio Andersen, il massimo riconoscimento italiano nell’ambito della letteratura per l’infanzia, in collaborazione con Andersen e con l’econegozio La Formica. Nel pomeriggio, alle 16, spazio alle attività rivolte alle famiglie. Si comincia con la Elmer Parade: tanti elefanti "grigio elefante" si colorano magicamente intorno a Elmer. Alle 17, si prosegue con Pensare insieme ad Elmer e ai suoi amici: domande in gioco per chi è piccolo e per chi è grande (conduce Silvia Bevilacqua, filosofa dell'infanzia).

Le attività sono a cura di Servizi Educativi Musei, in collaborazione con Cooperativa Solidarietà e Lavoro

Biglietto d’ingresso speciale 3 euro (dalle 16). È richiesta la prenotazione al numero 010 2723820, oppure all’indirizzo email biglietteriadalbertis@comune.genova.it.

Inoltre, il 28 maggio, al link https://www.elmer.co.uk/elmer-day/, puoi scaricare gratuitamente e stampare il kit per celebrare l’elefantino paladino della diversità ed unicità di tutti.