Terza edizione di “Insieme per Sara”, serata di beneficenza al Politeama con tantissimi ospiti

Terza edizione di “Insieme per Sara”, serata di beneficenza al Politeama Genovese in programma lunedì 15 aprile alle ore 21. Saliranno sul palco allievi e maestri del Centro di Formazione Artistica (CFA) di Luca Bizzarri, insieme a tanti altri ospiti in una serata di musica, danza, canto e comunità.

Tra i protagonisti in scena, l’irresistibile verve di Enzo Paci, l’adrenalina di Zena Swingers, le note irriverenti dei Buio Pesto, il ritmo degli Offbeat, i passi dei danzatori di tip tap di Officina dell’Arte, la danza acrobatica di Chiara Puppo, della scuola Kataklò di Milano. E poi ancora tanta musica con Andrea Maddalone e Claudia Sanguineti, i NURbeat, Sabrina Napoleone e Alice Nappi.

Un appuntamento nel ricordo di Sara Canu, allieva speciale che è venuta a mancare prematuramente all’età di 16 anni, in occasione dell’anniversario dalla scomparsa. Insieme per Sara è un’iniziativa con lo scopo di raccogliere fondi a favore di G.O.A. Onlus, Genova Ortopedia per l’Africa, associazione di volontariato che dal 1982 si occupa di chirurgia ortopedia pediatrica in Kenya.

I biglietti sono acquistabili presso il CFA in Salita Pallavicini 4, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 16. È possibile pagare in contanti oppure con carta/bancomat.

È anche possibile effettuare il pagamento tramite bonifico intestato a “Tecniche di Scena” IBAN: IT17L0306909606100000177852 Banca Intesa San Paolo. In quel caso è necessario specificare nella causale i nominativi dei partecipanti e un numero di cellulare di riferimento. I biglietti pagati con bonifico possono essere ritirati la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del Politeama Genovese.

È possibile acquistare i biglietti anche in teatro la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20.

L'acquisto del biglietto è a offerta libera, a partire da 20 euro per adulti, 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni (gratuito per i bambini da zero a 5 anni).

Per info e prenotazioni:

Centro di Formazione Artistica, Salita Pallavicini 4 - 16123 Genova

010 8603922 - 393 2682366

