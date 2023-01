“Insieme per Nora”: raccolta fondi per la bimba genovese al Blunt

Sabato 14 gennaio 2023 dalle 18 alle 01:30, Blunt in collaborazione con “The Other Place” organizza un punto di raccolta per aiutare Nora. Nora è una bimba genovese di 5 anni, afflitta da una grave malattia, il sarcoma di Ewing extra osseo. L'istituto Giannina Gaslini, presso cui è stata in cura negli ultimi nove mesi, ha comunicato che la terapia dei cicli chemioterapici intrapresa non ha avuto gli effetti sperati. Una possibile speranza è il ricovero presso un centro medico d'eccellenza per questa tipo di malattia, ossia l'Anderson Cancer Center di Houston, in Texas. Chiunque lascerà un'offerta libera sarà omaggiato con una consumazione.

Per informazioni

Ricky cell 331 2008992 - tel 010 396585

Blunt Beach Club - Via del Tritone, 11