Torna l'edizione primaverile di "Insieme sull'Acquedotto storico", con pranzo e intrattenimento

Domenica 19 maggio torna l'edizione primaverile di "Insieme sull'Acquedotto storico". Per l'occasione sarà possibile attraversare il famoso ponte sifone sul Veilino e visitare l'Oratorio e la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Staglieno. Su prenotazione sarà possibile pranzare presso il Circolo Arci di Pino Sottano mentre per il pomeriggio è previsto un piccolo intrattenimento da parte della compagnia teatrale SAD.

L'evento è a titolo gratuito (salvo il pranzo € 10) ed è aperto a tutta la cittadinanza. Appuntamento ore 8:30 in via Burlando all'altezza dell'I.C Burlando. Per informazioni chiamare il 347 0012499 o su facebook alla pagina fans acquedotto storico.