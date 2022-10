"Insieme sull'Acquedotto Storico", escursione sull'antica strada dell'acqua

Sabato 15 ottobre terza edizione per “Insieme sull'Acquedotto Storico di Genova". Tutti verso un obiettivo comune: il rilancio dell’Acquedotto storico. Un'escursione lunga un giorno, per scoprire le bellezze dell’antica strada dell’acqua insieme ai volontari che hanno adottato questo stupendo itinerario storico. L’evento è organizzato dalla Federazione per la tutela e la valorizzazione dell’Acquedotto Storico APS, all’interno del patto di collaborazione del Municipio IV Media Val Bisagno. Durante l'evento, alle ore 10:30, si terrà presso il Ponte sul Rio Torbido l'inaugurazione della targa commemorativa in onore di Marco Pater fondatore dell'azienda Medical Systems.

Pazienza se qualcuno dovesse definirli visionari, ma in Val Bisagno qualcosa si sta muovendo per davvero e da anni: senza tanto clamore c’è chi ha contribuito a restituire un’immagine nuova dell’imponente opera architettonica che per quasi 9 secoli ha garantito il rifornimento di acqua al capoluogo ligure. L’intraprendenza, la costanza, la capacità di coordinare e di agire – unite alla dinamicità e alla passione di tanti volontari – alla Federazione dell'Acquedotto storico di restituire alla città un’immagine nuova dell’antica via dell’acqua.

L'attività dei volontari non ha intaccato l’identità visiva del condotto, dove sono ancora evidenti mulini, chiuse, fornaci, ponti e opere che testimoniano la stratificazione strutturale nei secoli sino ai primi del Novecento. Si è migliorato soprattutto la percorribilità dell’itinerario e la vivibilità e la qualità degli spazi che si trovano lungo l’Acquedotto storico. I volontari hanno fatto del verbo “fare” il proprio credo, da anni hanno adottato l’Acquedotto ricostruendo il suo futuro. Il fine di queste associazioni è portare avanti le attività di riqualificazione dell'Acquedotto, meta domenicale non solo per le famiglie della valle ma anche per turisti che arrivano dal resto della Liguria e regioni limitrofe.

Al ritmo lento del camminare ci si accorgerà che l’approssimarsi della città non cancella la strana sensazione che si prova percorrendo la via dell’acquedotto: l’essere ancora in campagna, nonostante tutto. “Insieme sull’Acquedotto storico 2022” diventa così per i genovesi un’occasione di scoperta e conoscenza dell’Acquedotto storico, ma anche di aggregazione e socializzazione.

Programma

Sabato 15 Ottobre tutti avranno la possibilità di toccare con i piedi il canale a pendenza costante che ancora oggi si sviluppa a mezza costa per circa 20 chilometri, sul versante idrografico destro della Val Bisagno, iniziando la sua corsa a nord della città. Oggi la via dell’Acquedotto storico è integralmente percorribile dal ponte-canale di Cavassolo, nel Comune di Davagna, fin quasi nel cuore della Superba. La fruibilità di questa grande opera architettonica, che ha modellato il paesaggio e segnato la storia delle persone, è migliorata anche con l’aggiornamento e l’incremento della segnaletica turistica.

Sabato 15 ottobre sono due i percorsi a disposizione degli iscritti: 20KM e 14KM

20KM – IN CAMMINO DA CAVASSOLO

ore 08:00 ritrovo e iscrizione a Prato, in fondo a Via Struppa, presso il capolinea della linea AMT nr 13 e 14. ( Quota assicurativa obbligatoria euro 4)

ore 09:00 trasferimento a scaglioni con navetta AMT – ATP (euro 2) al ponte-canale di Cavassolo.

14KM – IN CAMMINO DA MOLASSANA

13:30 Ritrovo e iscrizione alla Casetta dei Filtri – ingresso ponte sifone ( Quota assicurativa obbligatoria euro 4)

L’evento terminerà in Via Burlando di tutti i gruppi!

DATI TECNICI

Difficoltà semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T =Turistica).

Dislivello trascurabile.

Durata della camminata: un giorno (arrivo a Via Burlando dalle 16:30 in poi)

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Si consiglia di lasciare le auto al parcheggio gratuito Ponte Fleming, Molassana / Piastra Genova Est

Colazione al sacco

Lungo l’itinerario sono previsti punti programmati per abbandonare il percorso.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi

4 euro di quota assicurativa obbligatoria all’atto dell’iscrizione

Per informazioni aggiornate fare riferimento alla pagina facebook fans acquedotto storico di Genova oppure numero al numero 347 001 2499