"Quando gli insetti scrivono la storia": conferenza online degli Amici del Museo G. Doria

Giovedì 4 marzo 2021, alle ore 16, gli Amici del Museo G. Doria, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Genova, organizzano l'incontro virtuale "Quando gli insetti scrivono la storia".

Indubbiamente dominatori del globo terraqueo, assieme ai batteri, gli insetti hanno colonizzato quasi tutti gli ecosistemi della terra, e alcuni di essi sono associati con l'uomo, le sue attività e i suoi beni di consumo. La conoscenza della biologia degli insetti, delle loro preferenze di habitat, di stagione e di distribuzione permette di trarre utili informazioni per la ricostruzione di casi forensi ed eventi storici.

Questo è reso possibile perché la chitina, sostanza di cui è composto il loro esoscheletro, è particolarmente resistente e può rimanere integra per decenni, secoli e nelle opportune condizioni anche millenni.

Nel contesto archeologico, gli insetti possono fornire dettagli utili nella comprensione delle pratiche funerarie, di rituali di sacrificio e della distribuzione di malattie che hanno fiaccato importanti eserciti per citare alcuni esempi. L'entomologia in questi ambiti va a braccetto con gli studi storici, la paleopatologia, l'epidemiologia e l'archeologia contribuendo a completare il puzzle della storia.

Il relatore sarà Stefano Vanin, professore associato di Zoologia presso l'Università di Genova, È presidente dell'associazione europea per l'Entomologia Forense (Eafe) e presidente del Gruppo Italiano per l'Entomologia Forense (Gief).

I riferimenti per collegarsi e seguire via web sono nel volantino in allegato sotto l'articolo.

