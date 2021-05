"Innovation Days - La fabbrica del futuro" racconta le imprese della Liguria

Processi produttivi, progettazione, manutenzione, logistica, alimentare, auto, componentistica, macchinari sono alcuni dei temi su cui si concentrerà la terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria che racconta l’economia italiana con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il supporto di 4.Manager.

Il secondo dei dieci appuntamenti del roadshow è in programma mercoledì 12 maggio, a partire dalle ore 9:30, e sarà dedicato a Piemonte e Liguria: l’evento, che si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dagli studi del Competence Center CIM 4.0, racconterà, attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, modelli di business innovativi e nuove professionalità messi in campo per cogliere opportunità di sviluppo e di innovazione, contribuendo così alla ripresa economica.

Nel corso della mattinata i lavori si concentreranno sullosviluppo digitale in fabbrica, la tecnologia che crea lavoro e i percorsi del sapere, con case history imprenditoriali ed esempi delle migliori esperienze di innovazione nei diversi settori dell’economia.

I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente Regione Piemonte Alberto Cirio e del Presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay, a cui seguirà una tavola rotonda centrata sulle modalità con cui il digitale cambia la fabbrica: a discuterne saranno Andrea Berna, Responsabile Commerciale Italia Banca Ifis, Alberto Bertone, Presidente Acqua Sant’Anna, Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriale Torino, Alberto Racca, CEO Gruppo Miroglio, e Roberto Tundo, CEO Olivetti.

Innovation Days proseguirà con un dibattito sul ruolo giocato dalla sostenibilità e sulla spinta che può offrire allo sviluppo industriale: interverranno su questo tema Mattia Noberasco, CEO Noberasco, Raffaella Orsero, Vice Presidente e CEO Orsero, Sonia Sandei, Head of Electrification Enel Italia, e Alberto Viano, Amministratore Delegato LeasePlan Italia.

Il focus successivo sarà centrato sulle nuove competenze e conoscenze necessarie e connesse al processo di innovazione: alla tavola rotonda su questo tema parteciperanno Daniela Gentile, SVP Innovation & Quality Ansaldo Energia, Enrico Pisino, CEO CIM 4.0, Giulio Saracco, Rettore Politecnico di Torino.

I lavori della mattinata si concluderanno con un dibattito sulleopportunità occupazionali offerte dallo sviluppo tecnologico, a cui parteciperanno Ilaria Bertizzolo, Responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Imprese Large Cassa Depositi e Prestiti,Tommaso Cornaglia, Director Finance Controlling Cornaglia Group, Fabio Leonardi, CEO Igor, Simona Maggini, Country Manager WPP Italia, e Carlo Alberto Nobili, Chief Business Development Officer Nobili Rubinetterie.

Nel corso della mattina i partecipanti potranno intervenireattraverso Q&A tramite chat moderata.

Nel pomeriggio, invece, si terrà un webinar dedicato all’approfondimento tecnico di alcuni temi legati all’innovazione digitale e sostenibile nel comparto automotive, elettronica e costruzioni: grazie a visite aziendali virtuali e all’analisi di best practices si parlerà del ruolo dei Digital Innovation Hub e dei Competence Center a supporto dell'innovazione aziendale, di agevolazioni fiscali e finanziarie per l'innovazione 4.0 e green, e di tecnologie, competenze e formazione per le fabbriche del futuro.

Per seguire i lavori di Innovation Days – La fabbrica del futuro è necessario registrarsi su eventi.ilsole24ore.com/id2021/piemonte-liguria/. A questo indirizzo è possibile anche consultare il programma di dettaglio dell’incontro

La prima iscrizione permetterà di seguire in diretta anche le altre tappe: l’appuntamento successivo è per Giovedì 27 maggio con l’Emilia Romagna.