Ingresso del nuovo parroco Don Maurizio Ribeca nella parrocchia di Santa Marie delle Grazie

Il giorno 26 febbraio alle ore 11 presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie, via privata Chiesa delle Grazie 1 Genova (con l'ingresso anche in Via Luigi Dottesio 35 e in Via Spinola di San Pietro 6), i parrocchiani e non solo accoglieranno il nuovo Parroco Don Maurizio Ribeca. La solenne celebrazione eucaristica, inizialmente programmata domenica 11 dicembre 2022, è stata posticipata a domenica 26 febbraio 2023 per motivi di salute da parte di Don Maurizio Ribeca. Al termine della celebrazione eucaristica ci sarà un momento conviviale in Parrocchia.

Gallery