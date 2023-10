Indie Power accende il Crazy Bull

Prima data in assoluto a Genova per Indie Power, il party indie più grande d'Italia, che esordisce al Crazy Bull, il celebre live club in zona Sampierdarena. Indie Power è dove si può trovare tutto ciò che non ci si aspetterebbe mai in discoteca, mixato per fare ballare e perdere la voce. Si crea un'autentica atmosfera a metà fra il concerto e la discoteca, sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando l'attuale generazione universitaria.

È il primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop.

L'appuntamento è per venerdì 6 ottobre, per la prima volta a Genova, al Crazy Bull.

Ad aprire la serata i live pazzeschi di ALLA e JACOPO BAGORDA - due cantautori giovanissimi, next big things dell’indie genovese

LINE UP

- 23.00: CHILL INDIE - l'opening con il meglio dell’indie underground e spaccacuore

- 23.30: Alla + Jacopo Bagorda Live

- 00.00: INDIE POWER

BIGLIETTI

Biglietti disponibili in quantità limitata!

- Early bird a 5€ + dp

- 2ND RELEASE a 7€ + dp

- 3ND RELEASE a 10€ in cassa