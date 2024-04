Le indagini di Paola Trani con lo scrittore Giorgio Ansaldo

Lo scrittore genovese Giorgio Ansaldo, martedì 9 aprile alle ore 16.30, presenterà alla Biblioteca Guerrazzi la quadrilogia noir dedicata all’ispettrice Paola Trani, impegnata in quattro indagini inerenti il mondo del cinema, della televisione, della musica e del teatro.

L'autore, grande appassionato di letteratura italiana e straniera, dopo aver conseguito la laurea in Lettere Moderne e il diploma presso la scuola di recitazione del Teatro stabile di Genova, ha lavorato come attore in numerosi spettacoli prodotti dalla cooperativa teatrale del Teatro della Tosse, partecipando anche al Festival di Spoleto.