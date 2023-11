È in arrivo un evento dedicato ai pazienti affetti da tumore ai polmoni e alle loro famiglie, pensato per permettere a tutti di scambiare opinioni e raccontare situazioni personali. Si chiama «Meet2Talk. Percorsi condivisi sul tumore al polmone in fase precoce» e si terrà giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 10.30 nella Sala Liguria di Palazzo Ducale.

L’incontro, dedicato ai pazienti e caregiver che quotidianamente affrontano la diagnosi e la patologia, porrà l’accento sulle fasi iniziali della malattia e darà la possibilità ai pazienti di scambiarsi informazioni, porre domande, creare connessioni, condividere esperienze, approfondire i diversi aspetti del percorso di cura insieme a oncologi, chirurghi toracici ed esperti multidisciplinari dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Per l’occasione interverranno:

Carlo Genova, Ricercatore UOC Clinica di Oncologia medica

Gian Luca Pariscenti, Direttore UOC Chirurgia toracica

Emanuela Barisione, Direttore UOC Pneumologia interventistica

Simona Rebora, Dirigente Psicologo UO Psicologia clinica e Psicoterapia

Francesco Ventura, Direttore UO Riabilitazione generale e oncologica

L’edizione 2023 di Meet2Talk è dedicata alle persone con tumore al polmone in fase precoce, uno stadio di malattia che presenta sfide ed esigenze specifiche oltre che nuove opportunità di trattamento messe a disposizione dalla ricerca scientifica. Con il percorso LungLive Roche punta a promuovere passi avanti nella prevenzione, nello screening, nella diagnosi precoce e nella medicina di precisione per combattere il tumore al polmone, fin dalle fasi precoci della patologia e questa iniziativa fa parte di questo impegno.

Gli incontri hanno l’obiettivo di avvicinare pazienti e clinici all’interno del luogo di cura per eccellenza, il Centro Oncologico, offrendo un’occasione di dibattito e informazione per la comunità di persone con tumore al polmone in fase precoce. I pensieri e le riflessioni sul patient journey che emergono durante gli eventi sono trasformati in una mappa illustrata delle diverse fasi del percorso di cura, disponibile a conclusione del percorso.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio delle Associazioni dei Pazienti IPOP Onlus (Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare) e WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe – Donne contro il tumore del polmone in Europa), da anni impegnate nella lotta al tumore al polmone e a fianco dei pazienti e dei loro famigliari.