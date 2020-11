L’incontro psicologico con le persone trans* e non-binary: il webinar online

Sabato 21 novembre dalle 9.30 alle 18 si terrà “L’incontro psicologico con le persone trans* e non-binary”: una giornata di formazione sull'incongruenza di genere", un webinar ideato dallo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi e dal dottor Guido Giovanardi, co-organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC) e dalla Società per la Ricerca in Psicoterapia (SPR).

Una giornata di formazione rivolta principalmente a psicologhe e psicologi, ma aperta a tutte e tutti su Zoom (ID riunione: 839 5333 1736 Passcode: 450505) e in diretta sulla pagina Facebook PsicoterapiaGenova, il canale di divulgazione psicoanalitico del Consultorio Cstcs di Genova che ospita nella sua sede di via Ippolito D'Aste anche la sezione genovese della Scuola di Psicoterapia Comparata.

«Si tratta di un'occasione unica di scambio tra realtà accademiche, centri specializzati sull’incongruenza di genere, persone trans* e non-binary, per un dialogo aperto, formativo e informativo su temi ed esperienze ancora poco esplorati nei percorsi di training psicologici e psicoterapeutici», spiega il dottor Guido Giovanardi.

Programma

Chair: Guido Giovanardi

9.45 - 10.00 Laura Grignola: Saluti introduttivi

10.00 - 10.30 Vittorio Lingiardi: Storia di una diagnosi e di molte vite

10.30 - 11.30 Guido Giovanardi: I modelli di intervento sull’incongruenza di genere: dilemmi etici e miti da sfatare

11.30 - 12.30 Alessandra Fisher: L’esperienza di un centro specialistico italiano

12.30 - 13.00 Discussione

13.00 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 15.30 Emanuela Mundo: Una donna transgender in psicoanalisi: il racconto dell'analista

15.30 - 16.30 Antonia Caruso e Fau Rosati: Soggettività trans e psicoterapia: scenari efficaci per un intervento possibile

16.30 - 17.30 Domenico Di Ceglie in conversazione con Guido Giovanardi: La storia del Gender Identity Development Service di Londra

17.30 - 18.00 Discussione e chiusura

Interventi

Laura Grignola

Libera professione dal 1977. È direttore, docente e didatta della Sede Genovese della SPC (Scuola di Psicoterapia Comparata). Ha fondato nel 1987 il consultorio CSTCS nel cui ambito è attualmente supervisore e membro del CD.

Vittorio Lingiardi

Psichiatra, Psicoanalista, Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma. Presidente SPR-IAG (Society for Psychotherapy Research – Italian Area Group).

Guido Giovanardi

Psicologo clinico, Dottore di ricerca e Assegnista presso il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, Sapienza Università di Roma. Visiting PhD Researcher presso il Gender Identity Development Service (GIDS) di Londra nel 2017.

Alessandra Fisher

Dirigente medico I livello in Endocrinologia, Dottore di Ricerca. SOD Andrologia, Endocrinologia femminile, Incongruenza di Genere, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze.

Emanuela Mundo

Psichiatra, Psicoanalista, Docente della Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica, Sapienza Università di Roma.

Antonia Caruso

Attivista trans/femminista, Editorialista e Editrice.

Fau Rosati

Psicologo e Dottorando del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma. Attivista transfemminista queer.

Domenico Di Ceglie

Lifetime Honorary Consultant Child and Adolescent Psychiatrist. Founder e Former Director del Gender Identity Development Service (GIDS), Tavistock Centre, Londra. Honorary Senior Lecturer, Dept. of Psychology, University College London. Docente (2015-2018) Scuola di Specializzazione in psicologia clinica, Sapienza Università di Roma.