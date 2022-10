Incontro su invecchiamento e benessere in occasione della Giornata della Longevità

Le Società Scientifiche che compongono l’International Longevity Alliance (ILA), hanno eletto il mese di ottobre “Mese della Longevità” a livello mondiale, per aumentare la consapevolezza pubblica sulla Longevità in salute. L’Italian Longevity League (ILL), in qualità di membro della (ILA), ha indetto in ogni regione italiana una Giornata della Longevità, che in Liguria si svolgerà a Genova, giovedì 13 ottobre 2022, dalle ore 15 alle ore 18, presso la Sala Congressi della RSA Galliera, via Minoretti 54.

La giornata, organizzata con la collaborazione della RSA Galliera, sarà dedicata alla divulgazione e all’informazione in merito all’importanza della prevenzione e delle cure necessarie ad assicurare una vita ed un invecchiamento in salute. Relatori esperti nei diversi ambiti tratteranno da molteplici punti di vista e in modo anche interattivo problemi, opportunità e prospettive legate al tema della longevità.

L’iscrizione al Convegno è gratuita e può essere effettuata al numero 3271445113 (telefono o whatsapp)