La scrittrice Simonetta Agnello Hornby presenta a Genova il suo libro "Piano nobile"

Mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 18 la scrittrice Simonetta Agnello Hornby presenta "Piano nobile" (Feltrinelli Editore), seguito di "Caffè amaro", insieme a Donatella Alfonso.

L'incontro si svolgerà presso l'auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice, Galleria Giuseppe Siri, Genova.

Posti limitati. Accesso prioritario a chi acquisterà il libro a partire dal 15 ottobre presso la Feltrinelli di Genova Via Ceccardi e ritirerà il pass.

Il libro

Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte vede passare davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie e i torti che le ha inflitto, vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea; e vede Laura, la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si inquieta. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente annunciata e infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla tavola per un affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi, messaggi in codice, tensioni, battibecchi, antichi veleni, segrete ambizioni.

È come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta – fra i bombardamenti alleati e la fine del fascismo – e del mondo che sta arrivando, segnato da speranze ma anche da una diversa e più aggressiva criminalità.

Uno dopo l’altro, i protagonisti prendono la parola per portare testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni, vendette e tradimenti, componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano Palermo fino all’aprile del 1955. Offesa dalla guerra e dall’occupazione, la città si apre con sventato entusiasmo a una nuova ricchezza e a nuove alleanze con la politica e la malavita; nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano amori, fughe, ribellioni, rovine. E tutto fluisce, incessante.

Agnello Hornby sgomitola storie che sono anche episodi della storia di tutto il Paese e dilatano quella capacità di allacciare la visione d’insieme e la potenza del dettaglio che i lettori hanno già imparato a riconoscere nei suoi romanzi.

Con "Piano nobile" prende vita il secondo capitolo della saga familiare cominciata con il fortunatissimo "Caffè amaro".

Le famiglie sono famiglie, e chissà ancora per quanto impediranno, nasconderanno, confonderanno.