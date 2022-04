“Architetture moderne a Genova: quartiere residenziale Forte Quezzi - Il biscione” con Francesco Bacci

Martedì 19 aprile alle ore 18,15, Francesco Bacci sarà ospite della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale) per la conferenza “Quartiere Residenziale Forte Quezzi - Il Biscione”.

Additato come responsabile di molte colpe, urbanistiche, sociali ed estetiche, difeso per la sua coraggiosa modernità, etichettato frettolosamente, e altrettanto rapidamente derubricato, il quartiere Ina-Casa Forte Quezzi occupa una posizione imponente nel panorama urbano di Genova, ma relativamente defilata in quello critico e storico. Talmente iconico da guadagnarsi il soprannome, non particolarmente nobile, di “Biscione”, indice di affetto bonario, ma anche di esplicita insofferenza, è nelle parole di Manfredo Tafuri "forse il più spettacolare complesso residenziale del secondo settennio Ina-Casa".

Francesco Bacci (Genova, 1989) è musicista e dottore di ricerca in architettura. Dal 2010 è membro della band Ex-Otago, con cui ha pubblicato tre album, percorrendo tutta l'Italia in tour. Dal 2020 pubblica musica elettronica strumentale con il nome di Lowtopic. Si è laureato in architettura nel 2015 e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2019. Ha pubblicato diversi articoli per riviste nazionali e internazionali sul tema della teoria dell'architettura e nel 2021 ha pubblicato per Edizioni Pendragon "Mito e Architettura", un saggio sul tema della narrazione mitologica - antica e moderna - delle forme dell'architettura.

La conferenza, gratuita e aperta a tutti, si terrà in presenza e su zoom. Il link per partecipare è disponibile sul sito www.societaletturescientifiche.it