"Psicoanalisi e Montagna: sognare percorsi": incontro online con Christian Roccati

PsicoterapiaGenova, lo spazio web del Consultorio Cstcs, venerdì 11 dicembre alle ore 18 ospita in diretta su Instagram Christian Roccati, scrittore d'avventura, esperto e avventuriero in ogni disciplina outdoor, in occasione della Giornata Mondiale della Montagna. In dialogo con lui la psicoterapeuta Giovanna Capello, psicoterapeuta CSTCS: insieme si parlerà di esplorazioni oltre le frontiere del mondo, esterno e interno.

Christian Roccati è scrittore, guida, storico e avventuriero in ogni disciplina outdoor. Autore di 33 libri e 1500 articoli, accompagna ed esplora oltre le più remote frontiere del mondo.

Giovanna Capello, psicoterapeuta e referente clinica per l'infanzia e l'adolescenza del CSTCS, docente di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva presso la Scuola di Psicoterapia Comparata SPC - Genova.

L'evento è in diretta Instagram sul canale @psicoterapiagenova