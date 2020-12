La Liguria incontra il Vietnam: la conferenza online

Venerdì 11 dicembre alle 10.30 si terrà l'incontro di presentazione del Vietnam in Liguria rivolto a tutte le aziende liguri organizzato da Icham (Italian Chamber of Commerce in Vietnam e Liguria International gruppo Filse), condotto da Massimiliano Margarone, Desk Liguria Icham.

L'evento si svolgerà online sulla piattaforma Zoom. Il link di collegamento verrà comunicato al momento dell'iscrizione su Eventbrite.

Interverranno l’Ambasciatore d'Italia in Vietnam Antonio Alessandro, l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria Andrea Benveduti, il Direttore Hoang Hai Pham e il Presidente Michele D'Ercole di Icham (Italian Chamber of Commerce e Liguria International), il Presidente di Liguria International Ivan Pitto, Andrea Razeto Vice Presidente di Confindustria Nautica, Andrea Visentin del Centro di Competenza START 4.0, Alessandra Giorgi di ExportLounge, Rosella Scalone di Mega3 Srl - Auleum.

"Vietnam Country Presentation, incontro tra Vietnam e Liguria” è il primo evento organizzato dal Desk Liguria di Icham - Italian Chamber of Commerce in Vietnam (associata Assocamerestero) e dedicato a presentare alle istituzioni e aziende della Liguria le opportunità di un Paese in costante crescita: +5% di PIL / anno ed uno sviluppo del +7,9% di vendite italiane nel Paese previste entro il 2021 (fonte Sace Simest).

Il Vietnam infatti, con la sua forte crescita e ruolo come "hub" del sud est asiatico, è un'importante opportunità per l'Export delle aziende liguri. Con queste premesse nasce l'evento di incontro Vietnam Liguria organizzato da Desk Liguria Icham - Camera di Commercio Italiana in Vietnam e da Liguria International.

Durante l’evento verranno illustrate le opportunità in Vietnam per investitori e aziende liguri da diversi punti di vista: mercato, industria, università, ricerca; inoltre verranno presentate l’offerta e le strategie internazionali in atto nella Regione, con un focus su ICT, Nautica da diporto e Food.