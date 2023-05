"Risvegliarsi con dolcezza per fiorire": incontro di pratica yoga al Castello d'Albertis

Un momento per sé, per godere dell’atmosfera speciale del mattino, per risvegliare i sensi con l’aiuto dell’energia della natura e della bellezza, in un viaggio che passa dal corpo e dalla mente. Nel bellissimo contesto di Castello D’Albertis, vi aspettiamo domenica 7 maggio per un incontro di pratica di yoga, seguita dalla visita accompagnata del museo. Si comincerà alle 9.30 con la pratica all’aperto, a cura di Anna Riminucci e Francesca Borriello, che condurranno i partecipanti alla scoperta dell’energia della natura. L’incontro è adatto a tutti: dopo un breve riscaldamento, si prosegue col Pranayama (controllo del respiro) e da una sessione di Asana e si conclude con il rilassamento.

Al termine della pratica, alle ore 11, seguirà la visita accompagnata alla dimora del Capitano D’Albertis, viaggiatore globetrotter ottocentesco, a cura di Solidarietà e Lavoro.

Per Informazioni e prenotazioni: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Note tecniche:

Abbigliamento comodo, calzini, qualcosa di caldo per coprirsi durante il rilassamento, proprio tappetino. Per chi volesse arricchire la sua permanenza sarà possibile prenotare la colazione presso il Bonton Bistrot.