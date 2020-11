"Parliamone con": l'incontro web con polizia e carabinieri per la Giornata contro la Violenza sulle Donne

Venerdì 27 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il centro Udi "Per non subire violenza" ha pensato a un incontro speciale per poter riflettere insieme e rispondere alle domande della cittadinanza.

Alle ore 17, in diretta sulla pagina Facebook "Per non subire violenza - da Udi" si parlerà dei diversi tipi di violenza contro le donne con il vice questore della Polizia di Stato Maria Teresa Canessa, il maresciallo dei carabinieri Sara Lepore, le dottoresse dell'ospedale Galliera Edith Ferrari e Luisa Marchini, l'avvocato Maria Borra e la dottoressa Chiara Panero.