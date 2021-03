Pittori rinascimentali, pittori d'Appennino: l'incontro online

Il ciclo di incontri online "Appennino a colori" a cura di Artesulcammino prosegue il 25 marzo alle ore 18 con una puntata dedicata al Rinascimento e allo sviluppo della pittura di paesaggio che è concettualmente legata all'osservazione di valli e crinali e alla loro riproposizione su tavole ed affreschi.

"Pittori rinascimentali, pittori d'Appennino" a cura di Flavia Cellerino porta alla scoperta dello sviluppo tecnico e concettuale della pittura rinascimentale che si misura concretamente sul tema del paesaggio, e della sua lenticolare descrizione.

Un gran numero di artisti italiani, cresciuti e vissuti nei borghi appenninici, dipinge amene valli, corsi di fiumi, colline e montagne petrose.

Non sempre è dimostrabile in maniera cogente la perfetta aderenza al paesaggio reale, ma certamente l’Appennino rappresenta una palestra sperimentale o suggestiva per la descrizione se non della realtà, almeno delle sue caratteristiche più significative.

Audio e video dell'incontro vengono registrati e, per gli iscritti impossibilitati a seguire la "diretta", resi disponibili in modalità riservata.

È possibile acquistare l’abbonamento ai 5 incontri previsti di "Appennino a colori" (40 euro) oppure soltanto il singolo incontro (10 euro).