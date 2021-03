"Perle attorno alla Sicilia: Pantelleria e Isole Eolie": gli incontri del martedì del Museo di Storia Naturale

Il ciclo "Martedì Pro Natura", in collaborazione con il museo civico di Storia Naturale, propone un incontro su "Perle attorno alla Sicilia: Pantelleria e Isole Eolie", martedì 30 marzo alle ore 21. Relatori Elisabetta e Luciano Caprile.

La conversazione avverrà da remoto su piattaforma digitale.

Le isole Eolie e l'isola di Pantelleria possono veramente essere definite perle, alcune tra le molte che attorniano la Sicilia. Le Eolie più vicine alla penisola italiana, Pantelleria più vicina all'Africa, diverse tra loro ma con in comune l'origine vulcanica. Le immagini cercheranno di far risaltare differenze e analogie riscontrate dai relatori in due distinti viaggi; all'audiovisivo di Pantelleria seguirà quello delle Eolie.