Emergency: incontro con Nico Piro, inviato del Tg3 in Afghanistan

Emergency Infopoint Genova in collaborazione con il Circolo U.S. San Bernardo organizza un incontro con Nico Piro, inviato del Tg3 in Afghanistan, considerato il pioniere italiano del giornalismo mobile.

Piro presenterà il suo ultimo libro "Kabul, crocevia del mondo" su una delle peggiori sconfitte nella storia dell'Occidente. "È una cappa fatta di paura e di tensione, oggi domina dove fino a poche settimane fa c'erano terrore, rabbia e anche tanto caos".

Appuntamento sabato 5 febbraio alle ore 21 presso il circolo U.S.San Bernardo di Via delle Grazie 40r a Genova.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, con green pass rafforzato e tessera Arci.