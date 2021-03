"Vite che sono le nostre": musica, canto, poesia e testimonianze per il Centro per Non Subire Violenza

Venerdì 12 marzo alle ore 21, in diretta sulla pagina Facebook de "Il cuore che pensa" va in onda "Vite che sono le nostre", un modo per porre l'attenzione sulla violenza di genere non solo l'8 marzo, con musica, canto, poesie e testimonianze.

Protagoniste saranno le artiste de "Il cuore che pensa", da un'idea di Roberta Miacòla.

Interverrà l'assessore alle Pari Opportunità della Regione Liguria Simona Ferro.

Sarà l'occasione per raccogliere fondi a favore del Centro per Non Subire Violenza Onlus da UDI Genova.

Non solo 8 marzo: dall'inizio dell'anno il Centro per Non Subire Violenza Onlus ha ricevuto 86 richieste d'aiuto, alcune donne e i loro bambini stanno continuando a vivere situazioni di violenza e a essere in pericolo fisico ed emotivo. Anzi, dall'inizio della pandemia, l’intensità della violenza è aumentata, portando purtroppo a un’escalation che è sfociata e può sfociare in alcuni casi nel femminicidio.

Per questo motivo, il 12 marzo, le artiste coinvolte proporranno brani del loro spettacolo "Il cuore che pensa", spettacolo ideato e rappresentato varie volte per la giornata contro la violenza sulle donne e daranno voce anche a importanti testimonianze di donne che si sono rivolte al Centro e che sono uscite dalla violenza. Un piccolo contributo e atto d'amore a tutte le donne, tra le quali tante dello spettacolo, senza lavoro e ancor più penalizzate dall'attuale pandemia.

Evento gratuito con raccolta fondi a favore del Centro Per Non Subire Violenza versando una donazione sul Iban IT 70 T030 6909 6061 0000 0113 066.

