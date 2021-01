Incontro online con il cantautore ligure Lorenzo Malvezzi

Palazzo della Meridiana propone un incontro con Lorenzo Malvezzi e la sua loop station, giovedì 21 gennaio alle ore 18 sul web.

L'idea nasce per gustarsi un aperitivo a casa accompagnati dalla musica in chiave elettroacustica di Lorenzo Malvezzi, pluripremiato cantautore ligure, doppiatore e compositore di colonne sonore Rai Trade e di spot televisivi aziendali come l'ultimo nato per la Covim.

Introduce l'incontro Giulia Cassini.