“Recovery Fund: quali prospettive per la ricerca in Liguria?”: diretta sui canali social Flc e Cgil Liguria

Si terrà giovedì 11 marzo a partire dalle ore 17 la diretta social organizzata da Federazione Lavoratori Conoscenza e Cgil Liguria dal titolo “Recovery Fund: quali prospettive per la ricerca in Liguria?”. Ricerca di base, innovazione, territorio e diritti saranno al centro della discussione: con il Recovery Fund la Liguria ha una straordinaria occasione per rivoluzionare il proprio modello di sviluppo; quello che occorre in tempi rapidi è una strategia che individui gli obiettivi sui quali concentrare le risorse.

Per affrontare il tema sono stati invitati alla discussione Cristina Battaglia Responsabile Valorizzazione della Ricerca – Cnr, Alberto Diaspro Biofisico Università di Genova – IIT, Pino Di Lullo Segretario nazionale Flc Cgil, Fabio Lavagetto Prorettore al trasferimento tecnologico Università di Genova, Fabrizio Stocchi Coordinatore Settore Ricerca Flc Cgil, Fulvia Veirana Segretaria generale Cgil Liguria.

Coordinano: Stefano Boero Flc Liguria e Michela Tassistro Flc Settore Ricerca Cnr.