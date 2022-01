"Due amiche, una villa": la storia dei fratelli Capocaccia sui canali web dell'Acquario di Genova

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 17, secondo appuntamento del ciclo di incontri “Racconti di terra male e cielo”, organizzato dall’Associazione Amici dell’Acquario di Genova, in collaborazione con l’Acquario di Genova.

“Due amiche, una villa… fratello e sorella raccontano” è il titolo del libro che Lilia e Fabio Capocaccia presentano.

L’incontro si svolge online sul sito www.amiciacquario.ge.it e resta visibile successivamente sul canale YouTube dell'Associazione.

I due fratelli, nati nella villa del titolo, sono i discendenti delle due amiche, dotati a loro volta di numerosi discendenti attraverso due o tre generazioni.

Lilia e Fabio Capocaccia hanno pensato di cristallizzare per un momento le loro memorie e di produrre questo libro con l’aiuto di ricordi di infanzia, racconti delle nonne, immagini ingiallite e qualche documento trovato per caso.

Si parla di una villa – la villa Odero – che è stata per quasi tutto il periodo lo sfondo e l’anima di questa storia. Si parla, prima di ogni cosa, di due amiche, vivaci e intraprendenti, che sotto l’apparenza di tranquille madri di famiglia, intorno alla metà dell’Ottocento, quando di donne si parlava assai poco, hanno condizionato mariti e figli in modo da creare la vera ossatura della famiglia. I loro padri, mariti, figli, affermati e in qualche caso famosi, pensavano di aver fatto tutto da soli: ma le vere registe sono state loro. Sono tuttavia soltanto due delle grandi donne della famiglia, donne che hanno – lungo 200 anni – scelto con cura i loro uomini e plasmato con amore i loro figli. E i figli dei figli.

