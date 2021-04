"Lavorare stanca": incontro online sulla questione sociale e identità appenninica

L'associazione genovese Artesulcammino organizza un nuovo incontro online per il ciclo "Passato Presente", racconti di arte e storia a cura di Flavia Cellerino. "Lavorare stanca - Questione sociale e identità appenninica" si terrà il 22 aprile 2021 alle ore 18.

Un quadro molto noto di Pellizza da Volpedo, il Quarto Stato, è manifesto delle rivendicazioni salariali e sociali del mondo contadino. L’Appennino ha coltivato nei secoli sacche di miseria e di emarginazione che emergono prepotentemente. Esse rimarranno a lungo questione aperta e irrisolta; in molti casi i pittori saranno quasi l’unica voce di denuncia e svelamento della situazione.

È possibile acquistare l’abbonamento ai 5 incontri previsti (40 euro) oppure soltanto il singolo incontro (10 euro).

In caso di impossibilità ad assistere all’evento in diretta, sarà possibile richiedere il link alla registrazione. Per partecipare basta collegarsi al link che si riceverà via e-mail a seguito di iscrizione.