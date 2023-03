Incontro dedicato alle donne a cura dell'associazione “Genova sei Tu”

Prezzo non disponibile

L'11 ottobre dello scorso anno è nata l'associazione “Genova sei Tu”, la presidentessa è Alexandra Galarza. L'associazione persegue finalità civiche, volontaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività miranti la solidarietà sociale, la formazione e l'indirizzamento dei soggetti in difficoltà verso nuovi percorsi lavorativi. Particolare attenzione è stata prestata alla valorizzazione del ruolo delle donne all'interno della società.

Mercoledì 8 marzo alle ore 16:30 presso il centro polifunzionale di servizi per la famiglia di Villa Ronco (Via Nino Ronco, 31) si terrà la presentazione di questo nuovo soggetto aggregante, con un incontro dedicato alla Giornata internazionale dei diritti della donna in cui verranno anche ricordate le conquiste sociali, economiche e politiche. Interverranno Arianne Ghersi (analista geopolitica), Patricia Gabriel (assistente sociale) e la presidentessa dell'associazione Genova sei Tu, Alexandra Galarza.