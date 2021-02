Depressione, arriva in Liguria il percorso di sensibilizzazione per combattere la malattia: l'incontro

La depressione è ormai riconosciuta come la prima causa di disabilità a livello globale. È una malattia che ha un notevole impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre e che comporta altresì un enorme dispendio di risorse socio-economiche. Per combattere questa malattia e superarne gli stigmi, risulta quindi importante fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari.

Per questo arriva in Liguria il percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della depressione”, organizzato da Fondazione Onda e patrocinato da Regione Liguria, SIP - Società Italiana di Psichiatria, da Sinpf – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Cittadinanzattiva e Progetto Itaca, con il contributo incondizionato di Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson. Questa iniziativa è parte di un ciclo di incontri, avviati nel 2020 e a cui hanno già preso parte 11 regioni italiane, organizzati allo scopo di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale.

Se ne parlerà venerdì 19 febbraio alle 11,30 nell'ambito di una tavola rotonda regionale con:

Brunello Brunetto, Presidente 2a Commissione Salute e Sicurezza Sociale, Consiglio Regionale Liguria

Simona Ferro, Assessore alle Pari Opportunità, Sport e Personale regionale, Regione Liguria

Barbara Rebesco, Responsabile Farmaceutica e Protesica, Area dipartimentale sanitaria – Politiche del Farmaco, Alisa - Sistema Sanitario Regione Liguria

Carlo Serrati, Coordinatore DIAR Neuroscienze, Alisa - Sistema Sanitario Regione Liguria

Sara Foscolo*, XII Commissione Affari Sociali e Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, Camera dei deputati

Mario Amore, Professore ordinario di Psichiatria, Direttore Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili, Università di Genova

Loredana Bergamini, Direttore Medico, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson

Roberto Carrozzino, Direttore Struttura Complessa Servizio dipendenze, Dip. Salute Mentale e Dipendenze, ASL 2Liguria

Felicia Giagnotti Tedone, Presidente Fondazione Progetto Itaca

Lucio Ghio, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, ASL 3 Genovese

Claudio Mencacci, Presidente SINPF, Società Italiana Neuro Psico Farmacologia

Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA Società Italiana Health Technology Assessment e Professore di Economia Sanitaria, Università Tor Vergata di Roma

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda

Valeria Messina, Consigliere FIMMG Liguria, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

Nicoletta Orthmann, Coordinatore Medico scientifico Onda

*In attesa di conferma

Per iscriversi e ricevere il link per collegarsi all’evento è necessario compilare il modulo disponibile al seguente indirizzo web: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G2mp_25ORBi3zOaI4V-ywg