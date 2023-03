Incontro al CSTCS: psicoterapeuti di coppia e insegnante di swing dialogano con il pubblico

Il Consultorio CSTCS (Centro Studi Terapia della coppia e del Singolo) inaugura la rubrica "La Psicologia al Centro", uno spazio aperto alla cittadinanza dedicato alla discussione di temi attuali con un vertice psicologico, che si terrà presso il Centro di Via Ippolito d'Aste 7.

Venerdì 24 Marzo ore 21:30

PARTIAMO DAL BALLO

IL BALLO E LE COPPIE: ARMONIE, SINTONIE E ACCORDI

Insegnante di Swing e psicoterapeuti di coppia si confrontano e aprono un dialogo con il pubblico.

“Quando una coppia funziona, così come quando un ballo fluisce con armonia, ne godiamo bellezza e intesa, con ammirazione e a volte invidia. Non sappiamo e spesso non vogliamo sapere cosa c'è dietro. Ci piace pensare sia un movimento spontaneo. Quando una coppia non funziona e l’armonia del ballo si interrompe, siamo costretti a perdere l'ingenuità dello spontaneismo e andare a guardare dentro la fatica, l'impegno, la costanza che tanta meraviglia sempre comporta. Qui può intervenire un terapeuta di coppia, un maestro di ballo. A rimetterci in gioco, chiederci di tornare nella dancefloor, in studio, in quella zona franca dove cadere e sbagliare sono la base di ogni apprendimento”.

Lidia Compagnino e Gianni Nobile, psicoterapeuti CSTCS incontrano Davide Rizzo, insegnante e ballerino, appassionato di storia della musica e del ballo, e direttore della scuola Your Swing