"Io ti salverò!": incontro sulla sindrome da crocerossini di animali

Venerdì 8 aprile alle ore 18 presso Cstcs in via Ippolito D’Aste 7 si terrà un incontro che vede la partecipazione della dottoressa Maddalena Iannaccone, medico veterinario specialista in Allevamento, Igiene e Patologia Specie Acquatiche, consulente per Animali Esotici, direttore sanitario del “Centro Veterinario Il Mondo degli Animali Esotici”, in quanto fondatrice e presidente dell’Associazione no profit ‘Sos animali Selvatici ed esotici’ e due psicologhe specializzande in psicoterapia le dottoresse Manuela Caleri e Elisa Doglione.

Nel corso dell’incontro verrà presentata un’iniziativa di ricerca nata dalla collaborazione tra l’associazione Sos Animali selvatici ed esotici e il Consultorio Cstcs-associazione di promozione sociale.

I veterinari dell’associazione, negli anni hanno notato che molte persone nel momento in cui incontrano un selvatico in pericolo si coinvolgono in modo appassionato e sono disponibili a sacrificare il loro tempo per partecipare al salvataggio, e sentono l’animale come ‘appartenente’ al loro mondo e ne seguono anche successivamente il prosieguo della vicenda.

Questa osservazione ripetuta più e più volte ha portato i veterinari dell’Associazione Sos animali selvatici e esotici a chiedere una collaborazione al Consultorio Cstcs per avviare una ricerca che aiuti a comprendere se c’è una tipologia particolare di persone che si predispongono spontaneamente ad essere ingaggiate in queste imprese e quali componenti emotive entrano in gioco nel legame che si crea tra umani e selvatici ‘da salvare’.

Verrà quindi presentata l’impostazione della ricerca e la dottoressa Iannaccone parlerà di alcune situazioni di emergenza che appartengono alla sua esperienza di lavoro