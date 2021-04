"Le residenze anagrafiche oggi: il diritto di esistere": la conferenza è online

San Marcellino e l’Università di Genova, nell’ambito della convenzione con il medesimo Ateneo, e in collaborazione con Avvocati di Strada, organizzano l’incontro on line “Le residenze anagrafiche oggi: in diritto di esistere", giovedì 8 aprile alle 17.45.

L’incontro, dopo i saluti istituzionali, prevede un intervento di Lara Trucco, prorettrice agli affari generali e legali dell’Università di Genova, di Antonio Mumolo, avvocato e presidente dell’Associazione Avvocato di Strada e di Antonietta Vernavà, Responsabile ufficio stranieri comunitari ed extracomunitari del Comune di Taranto.

Segue una tavola rotonda sulla situazione genovese dove intervengono Nicola Gay s.j., presidente di Fondazione e Associazione San Marcellino, Mario Baroni, Consigliere delegato alle Politiche Sociali del Comune di Genova, Vilma Viarengo, Responsabile Anagrafe Comune di Genova e Maurizio Scala della Comunità di Sant’Egidio.

Modera l’incontro Emilio Robotti, avvocato e volontario dell’Associazione Avvocato di Strada.

L'incontro si potrà seguire in streaming:

Canale youtube dell’Università di Genova:

https://www.youtube.com/channel/UCUzI7864bUoJgke195EznOg

Canale facebook di San Marcellino:

https://www.facebook.com/SanMarcellinoGenovaOperaSocialedeiGesuiti