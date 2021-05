"L'Acqua nel medioevo": l'incontro di Artesulcammino

Mercoledì 12 maggio alle ore 21 si terrà il secondo incontro della serie "Aria Acqua Terra Fuoco" organizzato da Artesulcammino e dedicato alla Natura e alla sua percezione e rappresentazione nel tempo di Dante Alighieri.

L'argomento in oggetto il 12 maggio è: "L'Acqua nel medioevo".

Gli incontri si terranno in presenza presso il Monastero Santa Chiara in Albaro a Genova (via Lagustena 58), il mercoledì alle ore 18, in ottemperanza alle norme sul distanziamento anti covid-19. Sarà comunque possibile seguire gratuitamente l’evento in diretta online sempre il mercoledì alle ore 21.

Ingresso gratuito, gradita la prenotazione a flavia@artesulcammino.it o richiedere successivamente la registrazione

inviando una mail a suipassi@artesulcammino.it.