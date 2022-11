A Compagna presenta l'incontro “Diplomatici genovesi alla Sublime Porta Ottomana”

Giovedì 10 novembre 2022 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il VII appuntamento del ciclo 2022-2023 con Angelo Terenzoni: “Diplomatici genovesi alla Sublime Porta Ottomana (1665-1682)”. Ingresso libero.

Una fase poco, se non del tutto, sconosciuta della storia genovese del XVII secolo è quella dei rapporti diplomatici con l’Impero Ottomano. Consolidati i rapporti con la Spagna, i Genovesi tornarono a guardare verso oriente dove furono indiscussi protagonisti. Dopo una veloce trattativa, furono regolamentati gli scambi economici in ambito ottomano e si iniziò una serie di rapporti diplomatici. Le lettere dei rappresentanti genovesi mostrano le azioni intraprese per limitare la “voracità” di Sultani, Visir e Dignitari di Corte, vogliosi di regali di grande valore. Nel frattempo gli operatori commerciali genovesi agivano con sempre maggior vigore. Ma tutto questo era destinato a finire con il mutare dei personaggi a guida dell’Impero Ottomano: infatti nel 1682, l’ultimo genovese lasciò nottetempo Costantinopoli, rifugiandosi nella veneziana Tenedo. Così terminò questa breve epoca di rapporti tra Genova e l’Impero Ottomano. Di questo interessante capitolo della storia genovese, parlerà Angelo Terenzoni, studioso che ogni anno racconta un capitolo della gloriosa storia di Genova.

I prossimi appuntamenti con A Compagna

Giovedì 17 novembre: La romanità celata nell’impianto del centro storico di Genova; a cura di Mariagiovanna Figoli

Giovedì 24 novembre: Museo del Risorgimento e Istituto mazziniano, storia e memoria del Risorgimento genovese; a cura di Elena Putti

Giovedì 1° dicembre: La Conferenza Internazionale Economica del 1922 a Genova; a cura di Almiro Ramberti

Giovedì 15 dicembre: Il Santuario di Savona; a cura di don Gianni Laiolo

Giovedì 22 dicembre: Alle ore 16 nell’Aula San Salvatore in Sarzano; Auguri di Natale (Il Confuoco si terrà il 17)