Incontriamo la Banda alla Biblioteca Benzi

Mercoledì 11 ottobre dalle ore 8:45 e dalle ore 15:30 in Biblioteca

Sabato 14 ottobre dalle ore 14 nella sede della Banda

Un incontro tra i cittadini voltresi (e non solo) e la Banda Musicale “Città di Voltri”, realtà che conta 185 anni di vita e di ininterrotta presenza sul territorio. La musica è da sempre parte fondamentale nella crescita delle persone. L’attività di formazione musicale è quindi rivolta a tutti, perché è cultura che si può toccare, è felicità, è la gioia di stare insieme, è integrazione, è inclusione. La Banda come istituzione assolve alla divulgazione musicale e attinge nella formazione di nuovi strumentisti la propria linfa vitale. In questo intento offre perciò un momento formativo dedicato alle scuole, uno per tutti i cittadini e un open day dei propri spazi nei giorni successivi.

Mercoledì 11 ottobre:

Al mattino laboratori per le scuole “E tu, di che strumento sei?”.

Dopo una breve introduzione alla musica bandistica, segue la possibilità di vedere da vicino e toccare gli strumenti: trombe, saxofoni, tamburi, tromboni, grancasse, clarinetti, flicorni… seguirà la presentazione da parte di giovani musicanti degli strumenti musicali con opportunità di chiarimenti e dimostrazioni. Partecipazione gratuita, su prenotazione, in sei orari: 8:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45 e 12:30 (posti limitati). Durata del laboratorio circa 45 minuti. Per la prenotazione, fino a esaurimento posti, contattare il n. 0105578896 o l’e-mail biblbenzi@comune.genova.it.

Alle ore 15:30 incontro con i cittadini.

Breve conferenza di presentazione, con un excursus storico dalla nascita delle bande fino ad oggi. Non “cos’è”, ma piuttosto “chi” è la Banda, perché la Banda è fatta sì di strumenti, ma anche di persone di ogni età. Seguirà ampio spazio per domande e dimostrazioni, con la possibilità di vedere da vicino gli strumenti e chiedere spiegazioni direttamente ai musicisti. La partecipazione è libera, ma è gradita la prenotazione al n. 010 5578896 o all’e-mail benzieventi@comune.genova.it.

Sabato 14 novembre:

Nella sede della Banda Musicale Città di Voltri, in Vico Limisso, si terrà un open day per far conoscere l’organizzazione e le attività della Banda.

L’orario dell’Open day è nel pomeriggio, dalle 14 alle 18:30, e sarà aperto a tutti i cittadini. Per info o eventuali prenotazioni, contattare il numero 3914214388oppure inviare una mail a segreteria@bandavoltri.it

Contatti:

Biblioteca Civica Rosanna Benzi

Piazza Odicini 10, 16158 Genova

Tel. 010 5578896 – emailbiblbenzi@comune.genova.it

https://www.bibliotechedigenova.it/benzi

Banda Musicale Città di Voltri

Vico Limisso 4, 16158 Genova

Tel. 3914214388 – e-mail segreteria@bandavoltri.it

https://www.bandavoltri.it/