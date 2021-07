“Sotto il campanile”: gli incontri in piazzetta a San Michele di Pagana

Nella speciale cornice della piazzetta della Parrocchia di San Michele di Pagana procedono gli incontri “Sotto il campanile”. Gli eventi proposti finora hanno riscosso successo, con la partecipazione di più di 1100 spettatori.

Di seguito i prossimi appuntamenti :

Venerdì 30 luglio ore 21:00

“OMAGGIO A DANTE, tra pittura, parola e musica” con Stefano Zuffi, storico dell’arte.

Una serata condotta da Stefano Zuffi durante la quale verrà preso in esame un aspetto poco studiato del sommo poeta ovvero il suo rapporto con la pittura e soprattutto con Giotto (Stefano Zuffi è autore di uno straordinario libro Giotto e Dante. Paradiso per due, Damiani editore). Immagini commentate, letture e musiche d'epoca. La capacità evocativa, lo studio appassionato di Stefano Zuffi, storico dell'arte, vice presidente degli Amici di Brera e degli Amici del Poldi Pezzoli renderanno davvero speciale la serata e l'avvenimento si segnala per la sua unicità tra i tanti dedicati a Dante in questo periodo.

Musiche: La “Gilda Musicorum” è un gruppo di appassionati di musica, cresciuti nel Corpo Bandistico città di Rapallo, dedito alla musica antica. La scelta di brani eseguita nella serata riguarda l’intero periodo medievale, dal Mille alla fine del ‘300, spaziando da sacro a profano e toccando diversi paesi europei.

Del numeroso gruppo parteciperanno alla serata: Carlotta Truffelli, Andrea Gatto e Luna Bonzani ai flauti; ci saranno inoltre dei collaboratori speciali: Chiara Norbiato al liuto e Sofia Castagneto alle percussioni.

Letture a cura de “Il Portico di Salomone”, una Compagnia teatrale amatoriale nata a Rapallo nel 2012, costituita in gran parte da giovani. Scopo della compagnia è fare teatro, mettendo a tema l’uomo, le sue domande fondamentali, la ricerca di un significato del vivere, dell’amare e del morire, attraverso testi d’autore di ogni tempo e cultura (Lagerkvist, Bono, Jonesco, Calderon de la Barca…). In 9 anni ha portato in scena una dozzina di spettacoli.

Sabato 31 luglio ore 21:00

“OLTRE I CONFINI DELL’UNIVERSO: cosa si sa delle sue origini e della sua evoluzione” con Alba Zanini, fisico nucleare INFN.

Alba Zanini ha fatto dell'alta divulgazione scientifica uno dei suoi pricipali obiettivi. Dai tempi più antichi l’uomo si è interrogato sui misteri del cielo, sull’origine dell’universo e sul suo destino.

Tutte le culture e tutte le religioni iniziano con una ipotesi cosmologica. Oggi la scienza è riuscita a decifrare una parte dei segreti del nostro universo, che viene attualmente descritto con la Teoria del Big Bang, una grande esplosione avvenuta circa 14 miliardi di anni fa e che ha prodotto il mondo che oggi conosciamo, fatto di miliardi di stelle, di galassie, di ammassi di galassie. La scienza però non ha ancora risposto a tutte le domande: la materia oscura, l’energia oscura, l’antimateria, la fine dell’universo sono i quesiti a cui gli scienziati cercano ancora oggi una risposta.

Domenica 1 agosto ore 21:00 “RIPENSIAMO INSIEME I CONFINI DEL PIANETA CHE VOGLIAMO

Ambiente, lavoro e futuro” con

Don Walter Magnoni, docente Università Cattolica, Pastorale Sociale, Fondazione Centesimus Annus. Moderatrice: Patrizia Giangualano, Esperta di sostenibilità e governance, Segretariato Asvis e Coordinatore Patto per Milano

È sempre più avvertita, a ogni livello, l’esigenza di visioni integrate e programmi d’azione ambiziosi in grado di rispondere alle grandi sfide del nostro tempo e che favoriscano una cultura del dialogo e dell’incontro tra tutte le diversità: di genere, geografiche, socio-economiche e generazionali. Come ci ricorda Papa Francesco viviamo in una società sempre più globalizzata, poco rispettosa dell’ambiente e delle persone, con una non chiara visione del futuro. È il momento di un cambio di paradigma in grado di garantire la cura del pianeta come un bene comune realmente universale dove fraternità e lavoro potranno essere considerati spazi per nuovi legami e sviluppi sociali.

In questo percorso si inserisce anche l’impegno per il raggiungimento dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite uno degli impegni globali più importanti mai adottati dalla comunità internazionale che con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile ci indirizza verso un mondo di speranza. Si tratta di un cambio di prospettiva radicale, non solo nelle relazioni internazionali ma anche a livello interpersonale e comunitario: la fraternità, intesa come luogo dell’apertura e di nuovi legami sociali, basandosi sull’ascolto e sulla prossimità, della politica come delle religioni, deve garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali di ogni persona, compreso quello di contribuire al progresso e allo sviluppo umano.

Informazioni e prenotazione:

Gli eventi sono organizzati rispettando le misure di prevenzione della diffusione del covid-19 e pertanto è obbligatoria la prenotazione. Info e prenotazioni: 377 087 3980, eventi@parrocchiasanmicheledipagana.it