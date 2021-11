"Incontri", storie fotografiche di viaggi, persone ed emozioni: Flavio Scanarotti presenta il libro di Andrea Izzotti

Il 22 novembre 2021 in diretta Facebook dalla Biblioteca Virgilio Brocchi di Genova, Flavio Scanarotti, fotografo e curatore della pagina “Condividere una foto, raccontare una storia”, incontra Andrea Izzotti per la presentazione del suo nuovo libro “Incontri” che contiene 53 storie fotografiche di viaggi, persone ed emozioni.

L’anima del viaggio è l’incontro. Avere il privilegio di entrare in contatto con mondi ed esistenze lontane dalle nostre permette di riflettersi negli occhi e nei sorrisi degli altri cogliendo ogni volta l’affascinante, variegata e, a volte, indecifrabile ma sempre intrigante diversità del singolo essere umano.

La fotografia accompagna da sempre la vita di Flavio Scanarotti. Per lui dietro ogni istante c’è una storia da raccontare e con la attuale facilità di pubblicazione sui social è necessario andare oltre le tendenze più diffuse per portare la condivisione su un nuovo e più approfondito livello, aperto a tutti coloro che intendono coltivare e migliorare la passione per la fotografia, attraverso la valorizzazione della storia nascosta dietro a ogni foto: quella della nascita dello scatto.

Andrea Izzotti è un libero professionista e fotografo. Cacciatore di emozioni, appassionato di viaggi e natura ha visitato alcuni tra i luoghi più remoti del pianeta. Le sue fotografie sono state pubblicate su libri e riviste di tutto il mondo e ha esposto in Italia e all'estero. Ha pubblicato numerosi libri fotografici e divulgativi. Tra i premi vinti il National Geographic Italia 2011, Asferico Photocontest 2019, Muse Awards Photographer of the Year 2021.