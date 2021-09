Incontri di Filosofia Attiva: il corso gratuito per capire e vivere la propria vita da protagonisti

Prezzo non disponibile

Mercoledì 29 e giovedì 30 settembre alle ore 18.30, Nuova Acropoli Genova presenta “Incontri di Filosofia Attiva”. Gli appuntamenti potranno essere seguiti sia in video conference o in presenza in corso Torino 48/1 previo controllo green-pass attivo.

La partecipazione al corso è gratuita.

Se vuoi partecipare, affinchè siano rispettate tutte le disposizioni sanitarie covid, pre-iscriviti inviando una email all’indirizzo: genova@nuovaacropoli.it. Sarai ricontattato e ti verranno comunicate le modalità di partecipazione.

Un approccio per capire e vivere la propria vita da protagonisti

La Filosofia Attiva è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti.

Per prendere la vita: “con filosofia”, bisogna conoscerla, capirla e poi applicarla.

seminare la conoscenza dove si diffonde l'ignoranza

vivere un ideale quando tutti rinnegano tutto

incoraggiare l'amore lì dove cresce l'odio

Se condividi almeno una di queste idee, anche tu vuoi un mondo più etico! Allora prova a metterti in gioco con la Filosofia Attiva! Riscopri la filosofia come la naturale attitudine a cercare il senso della vita, a riflettere, a guardare le cose da un altro punto di vista, per vivere meglio con te stesso e con gli altri.

La filosofia è il motore del volontariato di Nuova Acropoli ed il corso introduttivo, di 12 incontri, ti permette di confrontarti con idee e valori senza tempo, che da sempre sono strumento di miglioramento per l’individuo e la società. Incontrerai altri che desiderano concretizzare queste idee attraverso azioni positive, come iniziative e progetti di volontariato per la tua città. Muovi i primi passi con Socrate, Platone, Buddha, Confucio, gli Stoici e tanti altri Grandi del pensiero d’Oriente e d’Occidente, con i loro insegnamenti, oggi più utili ed attuali che

mai! Scopri la Filosofia Attiva!

Temi del corso

La battaglia interiore dell’eroe quotidiano nella saggezza millenaria dell’India Come affrontare le difficoltà ed il dolore per il Buddhismo La conquista della consapevolezza di sé secondo gli insegnamenti tibetani Conosci te stesso accompagnato dal grande Socrate La formula per una sana convivenza nella società con la guida di Platone La ricerca della felicità e lo sviluppo delle virtù insieme ad Aristotele La conquista della libertà interiore grazie agli Stoici Un po’ più di saggezza con Plotino La bellezza dell’armonia per Confucio La consapevolezza del presente attraverso la storia, maestra di vita Esercizi per migliorare l’attenzione, la memoria e la concentrazione

Nuova Acropoli oltre a dedicarsi con costanza alla divulgazione della filosofia è impegnata attivamente anche nel settore del volontariato di Protezione Civile, nel cui ambito svolge regolare attività in convenzione col Comune di Genova. Fa parte del sistema regionale di protezione civile e organizza corsi di formazione al volontariato per i giovani favorendo una cultura del volontariato etico e pratico allo stesso tempo.

