Ergonomia, Postura e Movimento - Segni e Significati del corpo umano - Dolori Muscolari e Articolari

Ciclo di tre incontri gratuiti teorico-pratici aventi come comune denominatore stimolanti principi su "Ergonomia, Postura e Movimento". Con l'ausilio di immagini, video ed interessanti esercitazioni pratiche, il Dott. Massimo Giaccio spiegherà i motivi degli affascinanti funzionamenti (nel bene e nel male) del corpo umano.

In questo primo appuntamento sarà affrontato in particolar modo l'argomento dei "Dolori Muscolari e Articolari", come comprendere i segnali del corpo per saperlo aiutare al meglio nel processo di guarigione. Gli incontri hanno l’obiettivo di far prendere coscienza del proprio corpo, dei messaggi che questo invia per comunicare (con l’esterno e con noi stessi) e per quali motivi. La postura di una persona è l’espressione di un vissuto (stress fisico e psicologico) che non può essere ignorato per meglio comprendere le sue manifestazioni fisiche. Una buona teoria, per poter essere ben compresa, ha necessità di essere supportata dall'esperienza della pratica: per coloro che fossero interessati a provare i semplici esercizi proposti, si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo.

La partecipazione è gratuita ma, è richiesta la prenotazione. Per prenotare, compila il modulo al link: https://www.posturaeallenamento.it/eventi