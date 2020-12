"Guida al cielo di dicembre": l'incontro online per scoprire le stelle anche dal balcone di casa

Fabrizio Marra, Fondatore di Astronomitaly, insieme a Piergiovanni Salimbeni (Binomania) e altri ospiti d'eccezione guideranno gli spettatori tra le peculiarità e le meraviglie del cielo di dicembre. Una serata dedicata alle meraviglie del cosmo che potrà essere vissuta direttamente dal divano di casaper poter divertirsi anche in questo momento così particolare.

Da Orione al Toro, fino alle gloriose Pleiadi e alla storica congiunzione tra Saturno e Giove, sarà possibile scoprire le costellazioni, le stelle e gli oggetti deepsky più significativi del cielo del mese, quali pianeti si potranno osservare, come trovare la stella polare e molto altro.

La diretta potrà essere seguita sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Astronomitaly, a partire dalle ore 20:00 di venerdì 11 dicembre.

«Il nostro lavoro consiste nell’emozionare i viaggiatori, nel contempo valorizzare il patrimonio celeste Unesco e i luoghi migliori in cui osservarlo. Le restrizioni per arginare la Pandemia Covid-19 costringono tutti noi a restare a casa, a non poter viaggiare e per chi vive in spazi ristretti a non poter nemmeno guardare il cielo, con ovvi disagi morali per tutti - sostiene Fabrizio Marra - è proprio in questo difficile momento che noi non possiamo fermarci e siamo invece chiamati a ‘ristorare gli animi’ continuando a far sognare e viaggiare il pubblico con la nostra passione per il cielo stellato, che possiede un potere mistico e antico, in grado di unirci, di ricordarci che tutti viviamo sotto ad un unico cielo».

Astronomitaly è la Rete Nazionale del Turismo Astronomico che ha ideato la Certificazione “I Cieli Più Belli d’Italia” per poter valorizzare i luoghi del nostro Paese in cui poter tornare ad ammirare il cielo stellato grazie alla bassa percentuale di inquinamento luminoso. Organizzando appuntamenti di osservazione del cielo stellato ed esperienze turistiche sostenibili guida lo sviluppo del turismo astronomico in Italia.