Alla scoperta del territorio di Mele tra cultura, arte e architettura

Con l'arrivo della primavera, Mele organizza tre appuntamenti all'insegna dell'arte e della cultura locale, a cura della storica dell'arte Anna Maria Dagnino. Venerdì 5 aprile alle 20:30, presso la sala parrocchiale della Chiesa di Sant'Antonio Abate, si terrà l'incontro pubblico sulla Storia della Carta a Mele e dintorni; venerdì 19 aprile alle 20:30, presso l'oratorio di Sant'Antonio Abate, si prosegue con l'incontro dal titolo Arte e architettura nel territorio di Mele; infine domenica 28 aprile, sempre presso l'oratorio, dalle 9 alle 11 è in programma il percorso storico-artistico in dialetto genovese in compagnia di Lorenzo Bisio, storico dell'arte. Accoglienza speciale per i bambini dalle ore 10.

Commenta Anna Maria Dagnino: “Con gli eventi proposti, vogliamo continuare a raccontare la storia che ha fatto Mele famosa per la produzione della carta e la conseguente economia di un passato che ha permesso anche di accumulare opere d’arte importanti. Oggi il nostro compito è quello di custodire, tramandare e diffondere questo patrimonio culturale, che molti ci invidiano, dalle opere d’arte come la cassa lignea processionale di Anton Maria Maragliano, al Museo della Carta di Mele fino alla ricchezza del nostro territorio diviso tra i monti ed il mare. Panorami mozzafiato che dal verde dei monti dell’Alta Via spaziano verso il Mar Ligure, attendono nuovi visitatori che potranno, inoltre, godere di ottime e tipiche specialità enogastronomiche ed eccellente accoglienza”.



Per info: eventimele@gmail.com

foto: fb@oratoriomele