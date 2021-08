"Inclinazioni di blu": la mostra di Anna Mazzeo e le vetrine tematiche per Genova Jeans

Viadelcampo29rosso, emporio-museo dedicato a Fabrizio De Andrè e agli altri artisti della "scuola genovese" dei cantautori, aderisce a Genova Jeans, il primo evento al mondo dedicato a consumatori e imprese che guarda al futuro sostenibile nel luogo cui il jeans deve il nome.

L'emporio si trova infatti nella " La Via del Jeans", che si snoda tra Via di Pré, Via del Campo e Via San Luca, nel centro storico medievale dove dal 1200 il jeans veniva prodotto e commercializzato. Verrà riletta la storia di questo straordinario tessuto a modo nostro, attraverso un fil rouge che lega la storia della musica con le varie espressioni artistiche.

Presso la Saletta Mostre Temporanee l'esposizione "Inclinazioni di blu", di Anna Mazzeo, scenografa, regista, artista versatile che negli ultimi dieci anni ha preso parte a diverse collettive e organizzato diverse personali, fotografiche e pittoriche. Ingresso gratuito.

Saranno presenti anche alcuni lavori di Simona Ugolotti, artista di strada genovese, cantautrice ed illustratrice, che presenterà alcune sue opere, fra cui "Via del Campo blu notte" e alcune shopper artistiche dipinte con il tradizionale blu di Genova. In esposizione due manichini abbigliati da Ghiglino 1893.

All'interno di viadelcampo29rosso sarà allestita una vetrina tematica con le copertine degli album legate al tessuto , come , ad esempio il 45 giri di Una storia sbagliata di Fabrizio De André , oltre a riviste e fotografie storiche dei cantautori genovesi che hanno amato indossare il tipico tessuto, in particolare Faber e Gino Paoli, a cura di Laura Monferdini ( Resp. Contenuti Viadelcampo29rosso).

Farà bella mostra di sè anche il quadro Faber, di TRama VitAle, realizzato con la tecnica del collage con materiali di riciclo.

L'iniziativa è a cura di Viadelcampo29rosso e Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Ingresso libero (contingentato, riservato a muniti di green pass).

In occasione dell'evento, il museo sarà straordinariamente aperto da giovedì 2 a lunedì 6 agosto, dalle 10:00 alle 22:00.

Per ulteriori informazioni:

info@viadelcampo29rosso.com telefono: 010.2474064

facebook/viadelcampo29rosso

