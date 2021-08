"inChiostroJazz": Dado Moroni e Riccardo Fioravanti

Secondo concerto della rassegna dal vivo "inChiostroJazz" presso il Chiostro della Basilica di Santa Maria delle Vigne nel Centro Storico di Genova.

Il costo del singolo biglietto è di 15 euro con la possibilità di abbonarsi alle quattro serate per un costo complessivo di 50 euro.

Il pagamento del singolo concerto si farà direttamente in loco, la sera dell'evento. Chi è interessato all'abbonamento potrà acquistarlo la sera del primo evento.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sottostante.

In conformità al decreto.legge 105 del 23/07/2021 si potrà accedere ai concerti solo presentando il Green Pass o il risultato negativo di un tampone con validità 48 ore.

All'interno del Chiostro saranno rispettate le norme anticontagio.

Apertura del Chiostro al pubblico: ore 20.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

