Gli “InCanti sacri” di Mario Incudine aprono la stagione teatrale invernale a Pieve Ligure

Inizia la prima stagione teatrale invernale a Pieve Alta, borgo antico sulle pendici del monti, in eccezionale posizione panoramica sul golfo, immerso nella natura. La Stagione invernale 2022/23 “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, sostenuta dal Comune di Pieve Ligure con la collaborazione della Pro Loco di Pieve Alta, è ideata, organizzata e promossa da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi. Con questa nuova iniziativa, Teatro Pubblico Ligure amplia la cospicua attività culturale nel Levante genovese, iniziata quindici anni fa con lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” in scena nelle baie aperte fra le scogliere, proseguita in particolare a Recco e a Sori, dov’è in corso Soriteatro 22/23.

Il primo appuntamento al Teatro Massone di Pieve Alta è giovedì 17 novembre alle 21 con gli “InCanti sacri” di Mario Incudine e Antonio Vasta, spettacolo di parole e note prodotto da Teatro Pubblico Ligure. Un viaggio musicale e teatrale nei canti della tradizione popolare, alla scoperta di luoghi, radici e tradizioni nascoste. Mario Incudine è cantautore, attore, regista, musicista. Ha partecipato come protagonista e autore della colonna sonora del film documentario “Cuntami. Storie di canto magico” di Giovanna Taviani, che ha ottenuto il Premio Speciale ai Nastri d’argento 2022 nella sezione Documentari. È stato candidato al David di Donatello e insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per l’impegno civile delle sue canzoni. Nella stessa giornata, ma alle ore 17, Incudine e Vasta saranno a Palazzo San Giorgio di Genova per raccontare Palermo nel secondo appuntamento del progetto “I porti delle storie” di Teatro Pubblico Ligure.

Per raggiungere Pieve Alta nei giorni di spettacolo, Teatro Pubblico Ligure ha organizzato un servizio bus navetta gratuito su prenotazione a info@teatropubblicoligure.it, che con il suo percorso da Genova Brignole a Nervi, Sori, Recco, Pieve Alta e ritorno, riunisce concretamente la comunità di spettatori che si è formata durante gli anni di attività e si ritrova questa volta al Teatro Massone. I posti sul bus navetta sono limitati. Ecco nel dettaglio le fermate: ore 19:35 Genova – Stazione Brignole (viale Thaon di Revel, capolinea bus), ore 19:55 Nervi (Croce Verde – via Oberdan), ore 20:15 Sori (piazza Ghio, dove si trovano la piscina coperta e il teatro), ore 20:25 Recco (sotto il ponte, capolinea bus), ore 20:40 Pieve Alta (lungo la strada per Pieve, in prossimità delle fermate se c’è posto è possibile salire. Se necessario il bus effettua un’ulteriore salita da Pieve Bassa a Pieve Alta).

Biglietti

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita a 15 (intero) e 12 euro (ridotto), acquistabili in teatro dalle ore 20. L’abbonamento a 4 spettacoli fino al 17 novembre è disponibile al prezzo speciale di 28 euro, che diventano 40 per chi lo acquista successivamente. Per informazioni e prenotazioni info@teatropubblicoligure.it, cell. 348 2624922 oppure alla Pro Loco di Pieve Ligure prolocopieveligure@gmail.com, cell. 370 3790510 (dalle 10 alle 17 nella settimana precedente allo spettacolo prenotazione per i cittadini residenti di Pieve Ligure) e alla Pro Loco di Recco cell. 0185 722440).