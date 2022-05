L'incantesimo di Portofino: escursione tra il saluto del sole e la magia della heure bleue

Una escursione serale inedita, sul quadrante orientale del Parco di Portofino. Noi saremo là quando la stella madre del sistema solare poserà i suoi limiti temporali sull’orizzonte, acquerellando di rosso la scogliera del Promontorio che precipita senza compromessi nelle acque del Tigullio.

Lo spettacolo successivo al tramonto, “luci sul borgo”, esigerà uno spazio scenico diverso ma vicino. Solo dopo, avvolti dalla magia della heure bleue, il sentiero ci riporterà al parcheggio pubblico (libero), nei pressi dello storico Hotel Kulm! Grazie all’incanto di una notte stellata, l’emozione sarà riservata a quanti possono alzare lo sguardo verso il cielo, ospiti della natura.

Possibilità di condivisione del viaggio.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Dentro al sole è racchiuso un incantesimo senza tempo che si ripete ogni sera. Sabato 4 giugno non sarete immersi nel mondo magico di Harry Potter, ma sopra al borgo di Portofino. Bacchette e formule magiche non saranno necessarie per evocare lo splendido bagliore rosso del tramonto che avvolge il cielo e lo spazio occupato dal Promontorio. Non fatevi però ingannare dalle apparenze: l’incantesimo non è opera della fantasia della scrittrice britannica J.K. Rowling: quando i raggi di sole accarezzeranno le pareti di conglomerato che precipitano in mare, il merito sarà solo e solamente di sua maestà Madre Natura!

Buongiorno alla Natura, buonasera al Sole, buonanotte al Cielo: questa è la sintesi del passaggio dal giorno alla notte della meravigliosa escursione sul quadrante orientale del Parco di Portofino. Dopo le ore 21:00, quando non è né giorno né notte, assiste alla magia della heure bleue! In un circolo virtuoso di benessere, la magia si perpetuerà grazie alle “luci sul borgo”, ossia la Portofino più romantica di sempre, unica e irripetibile se illuminata e ammirata dall’alto. Non si può restare indifferenti a questa nuova prospettiva dove Il mare, la terra e le case color pastello del borgo acquistano nuova vita e dimensione, creando una atmosfera davvero magica!

Punti di interesse

• Mulattiera nella penombra di monumentali esemplari di leccio.

• Hotel Kulm con le sue splendide linee liberty di primo Novecento che purtroppo il tempo e l’incuria stanno inesorabilmente depauperando.

• Gaixella, importante crocevia del Parco, ambiente fresco e umido caratterizzato dalla presenza di esemplari di cipresso di Lawson, oltre a leccio, carpino nero e roverella.

• Pietre Strette, località con caratteristici blocchi di conglomerato. Da qui inizia il percorso ad anello.

• Feliciara, area di sosta e presenza di numerose piante di felce aquilina.

• Ghidelli e il panoramico crinale che scende verso il mare tra bellissimi pini marittimi, delimitando a levante la baia di San Fruttuoso di Capodimonte. Un percorso molto panoramico, dominato dai venti.

• Base 0, sede di postazioni militari, oggi incantevole punto panoramico verso levante, dove la scogliera di conglomerato precipita in mare.

• Olmi, importante sito del quadrante sud-orientale del Parco, che segna il passaggio ad un ambiente addomesticato dall’uomo, con terrazzamenti in pietra e fasce coltivate ad ulivo e vigne.

• Il comodo sentiero di Crocetta e il bosco ceduo di castagno, dove farsi avvolgere dal buio fitto della notte.

• Bocche di San Lorenzo e la linea di confine tra i calcari di Monte Antola e il conglomerato di Portofino.

• Un anello all’insegna della magia pura e delle sorprese che si chiude a Pietre Strette, vicino al punto di ritrovo pomeridiano: il parcheggio libero, ad appena cento metri dall’Hotel Kulm

Dati tecnici

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Sabato 4 Giugno

Tipologia itinerario: trekking diurno e notturno ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco

Appuntamento ore 17:00, a Portofino Vetta, presso il piazzale del Parco che si trova poco prima dell’Hotel Kulm.

Fine escursione ore 23:30 circa

Cena al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica). E (escursionistica). L’itinerario si svolge soprattutto su sentiero e al ritorno su pista forestale.

Dislivello: + - 450 metri circa

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.