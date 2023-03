Inaugurazione torneo di calcetto "Integrazione 2023"

Il primo TORNEO INTEGRAZIONE 2023, ideato da Manuel Aragundi, Consigliere Comune Centro-Ovest e organizzato del presentatore sportivo Homero Baño, sarà inaugurato il 26 marzo alle 11 nel campo sportivo del MUSIC FOR PEACE in Via Balleydier 60 - Genova Sampierdarena, con il patrocinio del Consolato dell'Ecuador a Genova e gli sponsor Andrea Sport, SMpulizie, Sara Viaggi, Geovana López e Vision Latina digitale.

"La vera integrazione dei popoli e delle culture avviene anche attraverso lo sport."

Dodici squadre parteciperanno tra cui Ecuador, Colombia, Perù, Italia e altri paesi che si uniranno in questo Primo Torneo, ogni squadra sfilerà con una reginetta, candidata a regina dello sport, MISS TORNEO INTEGRAZIONE 2023, una tradizione latinoamericana che si è voluta riprendere, con la collaborazione di Vanesa Sanchez direttrice di Regine in Europa. Vi aspettiamo a questo incontro sportivo e interculturale.